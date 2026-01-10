Uzman Olamayan Uzman Yardımcısının Durumu Hakkında

Merhaba,Bildiğim kadarıyla uzman yardımcısı olan bir mühendis uzmanlığa hak kazanamazsa memur olarak bulunduğu kurumda çalışmaya devam ediyor. Fakat birkaç yerde daha önce mühendis olarak kamuda çalışan personelin uzmanlığa hak kazanamazsa mühendis olarak bulunduğu kurumda istihdam edileceği yazıyor. Bu noktada;

1) Kamuda daha önce mühendis olarak çalışmış bir kişinin uzmanlığa geçemezse bulunduğu kurumda memurluk yerine unvanı olan mühendisliğe istihdam edileceği doğru mudur?

2) Eğer doğruysa bu kişinin geçmişte mühendis olarak kamuda kadrolu çalışmış olması şart mıdır? 4b ya da 399' a bağlı çalışmış olması da sayılır mı?

3) Mühendis olarak çalıştığı sürenin bir önemi var mıdır?

4) Bulunduğu kamu kurumunda kendi branşı olan mühendis yoksa ataması nasıl olur? Örneğin MEB'e İktisat diploması ile uzman yardımcısı olarak girmiş ve geçmişte kamuda Endüstri Mühendisi olarak çalışmış bir kişi uzman olamazsa sonrasında nasıl istihdam edilir?