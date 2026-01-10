Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan

Uzmanlığa Geçiş Yapamayan Uzman Yardımcısının Durumu Hakkında


10 Ocak 2026 21:17
Uzmanlığa Geçiş Yapamayan Uzman Yardımcısının Durumu Hakkında

Merhaba,Bildiğim kadarıyla uzman yardımcısı olan bir mühendis uzmanlığa hak kazanamazsa memur olarak bulunduğu kurumda çalışmaya devam ediyor. Fakat birkaç yerde daha önce mühendis olarak kamuda çalışan personelin uzmanlığa hak kazanamazsa mühendis olarak bulunduğu kurumda istihdam edileceği yazıyor. Bu noktada;

1) Kamuda daha önce mühendis olarak çalışmış bir kişinin uzmanlığa geçemezse bulunduğu kurumda memurluk yerine unvanı olan mühendisliğe istihdam edileceği doğru mudur?

2) Eğer doğruysa bu kişinin geçmişte mühendis olarak kamuda kadrolu çalışmış olması şart mıdır? 4b ya da 399' a bağlı çalışmış olması da sayılır mı?

3) Mühendis olarak çalıştığı sürenin bir önemi var mıdır?

4) Bulunduğu kamu kurumunda kendi branşı olan mühendis yoksa ataması nasıl olur? Örneğin MEB'e İktisat diploması ile uzman yardımcısı olarak girmiş ve geçmişte kamuda Endüstri Mühendisi olarak çalışmış bir kişi uzman olamazsa sonrasında nasıl istihdam edilir?

Çok Yazılan Konular

VHKİ ve bilgisayar işletmenliğiYHS'nin özel hizmet tazminatına 10 puan eklendiKurumlararası geçişGİH şuanki maaşUzman ve baş memurluk düzenlensin

Sözlük

günün filmi 1

Son Haberler

Sadettin Saran, ilk kupasını kazandıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'ye tebrikŞanlıurfa'da tüp patlaması: 3 kişi hayatını kaybettiSüper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe olduİzmir'de endemik bitki türü keşfedildi

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.