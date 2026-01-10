AGS ve EKPSS Öğretmenlik

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Merhaba arkadaşlar, ekpssden ve ags den puanım var. hangisinden başvuru yapmamın bana daha çok faydası olur. ekpss öğretmenlikte akademi eğitimi olacak mı ? Bilgisi olan yardımcı olabilir mi?

kimuni
Genel Müdür
10 Ocak 2026 21:52

merhaba,

ekpss seçersen kadrolu başlıyorsun. Ayrıca müdür ve diğer amirlerin senin sağlık bilgilerini görebilir. Bu hiç hoş değil ama öyle bir durum olacak.

her iki durumda akademi olacaktır tahminimce. Çünkü ben mesela 5 yıllık öğretmenim ve ekpss ile atandım ama adaylığa tabii idim.

sen karar ver. ags ile atanırsan kimse engelli olduğunu bilmez diye düşünüyorum, diğer süreçler aynı.


casper3434
10 Ocak 2026 22:05
teşekkürler. Bende her iki tarafta akademi eğitimi olacağını tahmin ediyorum.Peki 2022 ekpss puanımı kullansam tekrar akademi eğitimine tabi olur muyum bu da muallak benim için
kimuni, 1 saat önce

merhaba,

ekpss seçersen kadrolu başlıyorsun. Ayrıca müdür ve diğer amirlerin senin sağlık bilgilerini görebilir. Bu hiç hoş değil ama öyle bir durum olacak.

her iki durumda akademi olacaktır tahminimce. Çünkü ben mesela 5 yıllık öğretmenim ve ekpss ile atandım ama adaylığa tabii idim.

sen karar ver. ags ile atanırsan kimse engelli olduğunu bilmez diye düşünüyorum, diğer süreçler aynı.


kimuni
Genel Müdür
10 Ocak 2026 22:54

bence aynı şey olur. zaten ekpss puanları 4 yıl geçerli ondan 2022 puanını kullanamayada bilirsiniz.

casper3434, 1 saat önce
teşekkürler. Bende her iki tarafta akademi eğitimi olacağını tahmin ediyorum.Peki 2022 ekpss puanımı kullansam tekrar akademi eğitimine tabi olur muyum bu da muallak benim için

casper3434
10 Ocak 2026 23:02
çok teşekkür ediyorum
kimuni, 14 dk. önce

bence aynı şey olur. zaten ekpss puanları 4 yıl geçerli ondan 2022 puanını kullanamayada bilirsiniz.

