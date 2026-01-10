Gündem \ Spor
Süper Kupa Maçı: Galatasaray - Fenerbahçe maç sonucu: 0-2


10 Ocak 2026 21:54
Süper Kupa Maçı: Galatasaray - Fenerbahçe maç sonucu: 0-2

Tertemiz kazandı fenerbahçe. Tebrik ederim.

Bu maç GALATASARAY'a bir ders olur umarım (şampiyonluk için)

Fenerbahçe 1

