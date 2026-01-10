Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
EŞ DURUMUNDAN TAYİN İSTEME


10 Ocak 2026 22:03
EŞ DURUMUNDAN TAYİN İSTEME

Şuan doğuda görev yapıyorum. batıya dönüşte eş durumundan tayin isteyeceğim. ancak bu yıl yapılan değişiklikte son 3 yılda 720 gün şartı koydular. bu 720 günün içerisinde eşim hamile kalıp da doğum izni alırsa, raporlu günler geçerli midir? yoksa o günler boşluk olarak mı değerlendirilir ?

