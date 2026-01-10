Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

İptal Davasıı


10 Ocak 2026 22:06
İptal Davasıı

Fetö konusu hariç adli bir olay sebebiyle meslekten ihraç olup geri dönen var mı? Varsa dönme sebepleri hangi gerekçeyle oluyor? Ben adli soruşturmaya istinaden disiplin soruşturmasından ihraç oldum halbuki adli soruşturma savcılık aşamasında takipsizlik verildi kyok almam haricinde dönmem için daha ne gerekiyor? İdare mahkemesindeki davada Diğer argümanlarım Zamanaşımıydı ki savcı kyok karındaki suç tarihi kısmında da benim savunduğum tarih yazıyor ama disiplin soruşturması suç tarihini öğrenme tarihinden başlatmış, diğer argümanımız alt ceza benim dosya da hiç değerlendirilmemiş hadi verip vermemek takdirlerinde diyelim benim ceza kararında hiç gerekçe yok yani alt ceza vermemelerinin nedenini gerekçesini yazmamışlar diğer savunduğumuz argüman ihraç olduğum konudan ikinci defa yüksek disiplin kurulunca savunmam alınıyor yani 1 sene önce ydk ya savunma verip dosya karar verilmeden soruşturmacıya geri iade oldu bunun usulsüzlük olduğunu savunuyoruz tekrar soruşturmacı ifademi alıp tekrar ydk ya gönderdi ve ihraç kararı çıktı şimdi dosya idare mahkemesinde Yd aşamasında benim Yd almam veya idare mahkemesinden iptal kararı almam için daha ne olması gerekiyor? Avukat yüzde 80-90 lehimize sonuçlanır diyor ama Sizce iptal kararı alabilir miyim? İptal kararı almak çok çok mu zor?


apclpto
Aday Memur
10 Ocak 2026 22:29

benim başka bir konudan devlet memurluğundan ihracim geldi 1 ay önce yd iptal davası actim daha


apclpto
Aday Memur
10 Ocak 2026 22:31

ses seda yok


LdyKurt
Aday Memur
10 Ocak 2026 22:38

Adli sonucu ne peki bitti mi

apclpto, 39 dk. önce

