Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Uzmanlık İçin Özel Eğitim Kurumlarında Geçen Süre


10 Ocak 2026 22:10
Uzmanlık İçin Özel Eğitim Kurumlarında Geçen Süre
Merhaba arkadaşlar. Geçmişte 8 ay kadar dershanede çalışmıştım bunu uzmanlık için işletmek için milli eğitime gittim. Ama SGK prim dökümünde ekim ayında olan başlamam e-devletteki özel eğitim bölümünde aralıkta görünüyor. Yani yaklaşık 1 buçuk ay kadar bir eksiklik görünüyor. 1 buçuk ay geç başlatılmış. Ama bu sürede prim eğitim öğretim bölümü olarak yatırılmış. Milli eğitimdeki memurlar özel eğitimde işlenen(aralık) tarihi baz alırız diğer tarihi(ekim) alamayız dediler. Ama ben bu tarihten önceki primlerin de aynı kurum olduğunu söylesem de kabul etmediler. Bu 1 buçuk ay yüzünden uzmanlık başvurunu 6 ay kaçıracağım. Bu durumda olan oldu mu hiç? Bana yardımcı olabilecek birisi var mı? Bakanlıkta buna bakan birim var mı? Şimdiden teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

12 yıllık rotasyon sizce uygulanır mı?2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuİhtiyaç ve norm fazlası duyurusu (Ocak 2026)Rotasyon hayırlı olsun.Kadro garantili gevşeten öğretmenlikten, yeterlilik odaklı üretken öğretmenliğeAtama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (Ocak 2026)Kadrolu öğretmenin istifa sonrası geri dönüşüMüdür ve müdür yardımcılığının yapılacak iş olmaktan çıkmasıDers programı hazırlanırken adaletli davranılmaması konusunda yapılacaklar.Türk Eğitim Sen: Gelişim raporlarını doldurmama kararı aldık

Sözlük

Fenerbahçe 1

Son Haberler

Türkiye'nin 'İyilik Gemisi' Sudan için yola çıktıKayseri'de cezaevinden firar eden 2 hükümlü yakalandıKupa maçında Guendouzi' den rüya gibi başlangıçABB, Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunduSadettin Saran, ilk kupasını kazandı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.