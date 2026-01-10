Uzmanlık İçin Özel Eğitim Kurumlarında Geçen Süre

Merhaba arkadaşlar. Geçmişte 8 ay kadar dershanede çalışmıştım bunu uzmanlık için işletmek için milli eğitime gittim. Ama SGK prim dökümünde ekim ayında olan başlamam e-devletteki özel eğitim bölümünde aralıkta görünüyor. Yani yaklaşık 1 buçuk ay kadar bir eksiklik görünüyor. 1 buçuk ay geç başlatılmış. Ama bu sürede prim eğitim öğretim bölümü olarak yatırılmış. Milli eğitimdeki memurlar özel eğitimde işlenen(aralık) tarihi baz alırız diğer tarihi(ekim) alamayız dediler. Ama ben bu tarihten önceki primlerin de aynı kurum olduğunu söylesem de kabul etmediler. Bu 1 buçuk ay yüzünden uzmanlık başvurunu 6 ay kaçıracağım. Bu durumda olan oldu mu hiç? Bana yardımcı olabilecek birisi var mı? Bakanlıkta buna bakan birim var mı? Şimdiden teşekkürler.

