Maaş İcra Kesintisi Hakkında


10 Ocak 2026 22:18
Maaş İcra Kesintisi Hakkında

Merhabalar , dedem vefat ettikten sonra dedemden babama sirayet eden ve babamın da rahmetli olmasindan dolayı borç bana kaldı. Reddi Miras yaptık ama hukuk bürosunun işgüzarlığından dolayı maaşıma haciz kondu. Son ödememi Aralık 2025 tarihinde yaptım. Bu süreçten sonra benim yapmam gereken birşey var mi acaba ? Maaşımdan kesinti olmaya devam edilir mi acaba ? Uyaptan baktığımda infaz edilmiş / kapalı yazıyor dosya için.

