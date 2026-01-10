Disiplin Cezasında Savunma Yazmak Artık Çok Kolay: Memur Defans (Ücretsiz Android Uygulama)

Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
10 Ocak 2026 23:02
Merhaba değerli memur arkadaşlar,

Disiplin soruşturması yaşayan ya da mevzuat taramak zorunda kalan birçok arkadaşımız gibi ben de bu süreçlerin ne kadar zaman aldığını biliyorum. Saatlerce 657 sayılı Kanun, yönetmelikler arasında dolaşıp savunma dilekçesi hazırlamak gerçekten yorucu.

Bu yüzden tamamen ücretsiz bir Android uygulaması geliştirdim: **Memur Defans**

Uygulama ne yapıyor?

- Disiplin suçunu/sebebini seçiyorsunuz,

- İlgili mevzuat maddeleri (657, polis/öğretmen/sağlık personeli yönetmelikleri vb.) otomatik filtreleniyor,

- Size özel savunma taslağı anında çıkıyor.

- Taslağı düzenleyip doğrudan kullanabiliyorsunuz.

Tamamen yerel çalışıyor, internet bile gerekmiyor (mevzuat veritabanı uygulama içinde). Reklam yok, veri toplamıyor, hiçbir ücret yok.

Google Play linki: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.memur.defans

Google play e memur defans araması yaparsanız da olur.

Deneyen arkadaşlar yorumlarını ve önerilerini paylaşırsa çok sevinirim. Eksik mevzuat ya da yeni özellik istekleriniz olursa güncellerim.

Kolay gelsin, herkese hayırlı soruşturmasız günler dilerim &#128591;

(Not: Bu bir reklam değil, tamamen kendi geliştirdiğim ve memur arkadaşlara faydalı olsun diye paylaştığım bir uygulama. Beğenirseniz destek olmak için yıldız ve yorum bırakabilirsiniz.)

