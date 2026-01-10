Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
sözleşmeli atananlar kesin baksın


10 Ocak 2026 23:19
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair yönetmeligin 6. maddesinin d bendinde aşağıdaki ibare yer almkatadir. d) Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması, bu bende göre bana sene sonu senin pozisyona ihtiyac kalmadı hadi yoluna diyebilir mi. Mesela ben bir inşaat mühendisiyim ve 90 ile atandım yani emeğimizi nasıl.koruyabiliriz. Buna maddeye kim karar veriyor.

