sözleşmeli atananlar kesin baksın

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair yönetmeligin 6. maddesinin d bendinde aşağıdaki ibare yer almkatadir. d) Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması, bu bende göre bana sene sonu senin pozisyona ihtiyac kalmadı hadi yoluna diyebilir mi. Mesela ben bir inşaat mühendisiyim ve 90 ile atandım yani emeğimizi nasıl.koruyabiliriz. Buna maddeye kim karar veriyor.

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair yönetmeligin 6. maddesinin d bendinde aşağıdaki ibare yer almkatadir. d) Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması, bu bende göre bana sene sonu senin pozisyona ihtiyac kalmadı hadi yoluna diyebilir mi. Mesela ben bir inşaat mühendisiyim ve 90 ile atandım yani emeğimizi nasıl.koruyabiliriz. Buna maddeye kim karar veriyor.