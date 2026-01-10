Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

TEKİRDAĞ HAKKİNDA BİLGİ ALABİLİR MİYİM


10 Ocak 2026 23:19
TEKİRDAĞ HAKKİNDA BİLGİ ALABİLİR MİYİM
ARKADASLAR İYİ AKSAMLAR TEKİRDAĞ HAKKİNDA BİLGİ VEREBİLECEK OLAN VAR Mİ CALİSMA SARTLARİ VE LOJMAN BULUNUYOR MU

Turanlar0071
Şef
10 Ocak 2026 23:41
abe usman üj bejdir onlar bea :)

adana0100
Aday Memur
11 Ocak 2026 00:05
boş yapma aslanım
Turanlar0071, 1 saat önce
abe usman üj bejdir onlar bea :)

Turanlar0071
Şef
11 Ocak 2026 00:11
tamam
adana0100, 41 dk. önce
boş yapma aslanım
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Polis Olmak İsteyenler OkusunMaaş eşitlenmesiŞarktan çıkan iller için butonİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerGrupların 3 yıla düşmesi duyumuŞark sicil kaça gelir ?Egm İdare Mahkemesi SavunmaTeknikerlikten polisliğe geçişTemmuz zammı

Sözlük

Fenerbahçe 1

Son Haberler

İDDK idarenin yetkisiz eğitmen / informal eğitim savunmasını kabul etmedi, ek ders ücretine hükmettiİstanbul'da rüzgarda köprüde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücüsüne ambulans siper olduMilli Savunma Bakanı Güler, Suriyeli mevkidaşı Ebu Kasra ile görüştüTürkiye'nin 'İyilik Gemisi' Sudan için yola çıktıKayseri'de cezaevinden firar eden 2 hükümlü yakalandı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.