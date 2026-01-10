Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Sözleşmeli öğretmenin aile birliğine rağmen il dışı re'sen atanması.


10 Ocak 2026 23:32
Sözleşmeli öğretmenin aile birliğine rağmen il dışı re'sen atanması.

ben ve eşim ikimiz de sözleşmeliyiz ve aynı ilde görev yapıyoruz ben norm fazlasıyım ve bulunduğum ilde yer kalmadı il dışı veriliyor sözleşmelilere,beni dönem ortasında il dışı yapacaklar ve eşimden ayıracaklar aile birliğini bozacaklar hocalarım nasıl bir yol izlemeliyim ne yapmalıyım veya süreç nasıl işleyecek norm fazlası oldum diye eşimle beni farklı illerde mi çalıştıracaklar


kubosss
Daire Başkanı
10 Ocak 2026 23:41

İl dışı resen atamayı ilk defa duydum


kimuni
Genel Müdür
10 Ocak 2026 23:43

il dışı görevlendirme duymuştum ama böylesini bende ilk defa duyuyorum.

kubosss, 1 saat önce

İl dışı resen atamayı ilk defa duydum

