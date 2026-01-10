Sözleşmeli öğretmenin aile birliğine rağmen il dışı re'sen atanması.

Kullanıcı Uyar
12 yıllık rotasyon sizce uygulanır mı?İhtiyaç ve norm fazlası duyurusu (Ocak 2026)2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuRotasyon hayırlı olsun.Ders programı hazırlanırken adaletli davranılmaması konusunda yapılacaklar.Kadro garantili gevşeten öğretmenlikten, yeterlilik odaklı üretken öğretmenliğeAtama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (Ocak 2026)Kadrolu öğretmenin istifa sonrası geri dönüşüTürk Eğitim Sen: Gelişim raporlarını doldurmama kararı aldıkMüdür ve müdür yardımcılığının yapılacak iş olmaktan çıkması
İDDK idarenin yetkisiz eğitmen / informal eğitim savunmasını kabul etmedi, ek ders ücretine hükmettiİstanbul'da rüzgarda köprüde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücüsüne ambulans siper olduMilli Savunma Bakanı Güler, Suriyeli mevkidaşı Ebu Kasra ile görüştüTürkiye'nin 'İyilik Gemisi' Sudan için yola çıktıKayseri'de cezaevinden firar eden 2 hükümlü yakalandı
Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.