VHKİ olarak çalışıyorum ve çalıştığım bakanlığa mühendis olarak atamam olacak gibi?


10 Ocak 2026 23:47
VHKİ olarak çalışıyorum ve çalıştığım bakanlığa mühendis olarak atamam olacak gibi?

Bu durumda nasıl oluyor aynı gün istifa verip yeni göreve mi başlıyoruz bu süreci bilen var mı?

