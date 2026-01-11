Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Norm fazlası atamalar yapılıyor, çok canlar yanacak!?


11 Ocak 2026 00:54
Yine bir norm fazlası atamalar ayın 15'i gibi yapılmış olacak, yine çok canlar yanacak!!?

Kurunun yanında yaş da yanacak!!?

Belki hatta kuru hiç yanmayacak!!?

Paşa paşa Şark görevini yapıp Batı'ya gelen de tekrar Şark görevine RE'SEN GÖNDERİLEBİLECEK!!?

Öte yandan ŞARK hizmeti nedir bilmeyip AFFA UĞRAYANLAR belki de kendi kurumlarında norm fazlası olmayıp merkezde göreve devam edebilecek!??

Türlü adaletsizlik sarmalı içinde altta kalanın canı çıkacak, üste çıkan bu şekilde kurtulacak!?


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
11 Ocak 2026 00:59

Ne kadar norm fazlası varmış. Gönder gönder bitiremediler.

Bu kadar norm fazlası nasıl oluşmuş, bu oluşana kadar nasıl tedbir alınmamış. İnsanları kiraların ve ulaşımın bu kadar pahalı olduğu bir dönemde, çocuklarının eğitimi ve ailesinin işinin yeri belli olmasına bir dönemde oradan oraya gönder gönder. O ne güzel(!)


berkaydal
Daire Başkanı
11 Ocak 2026 01:11

Öğretmenin diğer bakanlıklara tabi olması kuralı değişmedikçe norm fazlası durumunun çözümü mümkün değil. Teknoloji çağında bu ayarlamalar insanların isteklerine göre ayarlanabilir.

Diğer temel mevzu doğuda çalışana ek ücret verilmesi. Doğuyu zorunlu değil avantajlı hale getirmedikçe norm fazlası olayı bitmez.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
11 Ocak 2026 01:19

Doğudan kasıt sadece bölge değil, kastedilen imkanlar herhalde. Yoksa batıda da eşeğin gitmediği yerler var. Bir de öğrenci ve veli profilinin çok zorladığı okullar için de teşvik düşünülmeli. Zamanında zümre başkanları toplantısında, toplantının olduğu okulun müdürü, falan okulda gelen var mı, diye sormuştu. Ben, deyince, size fazla maaş vermeliler. Sizden bir öğrenci geldi, tüm okul başedemiyoruz, bir gün kapıyı deliyor, ertesin başka bir şey (her gün bir vukuat) diyerek samimi olarak bunları demişti. Bizde bir sınıflarda tiner kullananlar, torbacılık yapanlar, toplanıp adamları darbedenler vardı, orada ise bunlar yoktu.

okuryazar3
Müsteşar
11 Ocak 2026 01:35

Yeni nesil evlenemiyor, evlense çocuk yapmayı erteliyor, öğrenim çağındaki nüfus azaldıkça okulların öğrenci sayıları düşüyor, emekli maaşı bağlanma oranı çalışan maaşının % 40 larına tekabül edince resen emekliye kadar kimse emekli olmuyor, çözüm yerine kaos dayatmakla bu bakanlık eline yüzüne bunu da bulaştırır. Versinler çözüm istiyorlarsa emekli aylığı bağlanma oranını eskiden olduğu gibi maaşın % 80 i 75 ini valla 300 bin öğretmen açığı olur:))

Esaslı rotasyon İnşallah 2028 en geç ümidiyle nefes almaktayız:))

