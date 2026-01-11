Norm fazlası atamalar yapılıyor, çok canlar yanacak!?

Doğudan kasıt sadece bölge değil, kastedilen imkanlar herhalde. Yoksa batıda da eşeğin gitmediği yerler var. Bir de öğrenci ve veli profilinin çok zorladığı okullar için de teşvik düşünülmeli. Zamanında zümre başkanları toplantısında, toplantının olduğu okulun müdürü, falan okulda gelen var mı, diye sormuştu. Ben, deyince, size fazla maaş vermeliler. Sizden bir öğrenci geldi, tüm okul başedemiyoruz, bir gün kapıyı deliyor, ertesin başka bir şey (her gün bir vukuat) diyerek samimi olarak bunları demişti. Bizde bir sınıflarda tiner kullananlar, torbacılık yapanlar, toplanıp adamları darbedenler vardı, orada ise bunlar yoktu.

Doğudan kasıt sadece bölge değil, kastedilen imkanlar herhalde. Yoksa batıda da eşeğin gitmediği yerler var. Bir de öğrenci ve veli profilinin çok zorladığı okullar için de teşvik düşünülmeli. Zamanında zümre başkanları toplantısında, toplantının olduğu okulun müdürü, falan okulda gelen var mı, diye sormuştu. Ben, deyince, size fazla maaş vermeliler. Sizden bir öğrenci geldi, tüm okul başedemiyoruz, bir gün kapıyı deliyor, ertesin başka bir şey (her gün bir vukuat) diyerek samimi olarak bunları demişti. Bizde bir sınıflarda tiner kullananlar, torbacılık yapanlar, toplanıp adamları darbedenler vardı, orada ise bunlar yoktu.