Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan

sözleşmeli 4 b destek personeli 10 hizmet puanına dahil mi


11 Ocak 2026 03:19
sözleşmeli 4 b destek personeli 10 hizmet puanına dahil mi
4b li destek personelleri 10 puanlık artışa dahil mi

Çok Yazılan Konular

YHS'nin özel hizmet tazminatına 10 puan eklendiEmsale takılma hakkında bilgisi olanların dikkatine

Sözlük

Fenerbahçe 1

Son Haberler

İDDK idarenin yetkisiz eğitmen / informal eğitim savunmasını kabul etmedi, ek ders ücretine hükmettiİstanbul'da rüzgarda köprüde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücüsüne ambulans siper olduMilli Savunma Bakanı Güler, Suriyeli mevkidaşı Ebu Kasra ile görüştüTürkiye'nin 'İyilik Gemisi' Sudan için yola çıktıKayseri'de cezaevinden firar eden 2 hükümlü yakalandı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.