11 Ocak 2026 10:27
Ankara
Ankara'da idareden savunma istendiğinde egm savunmayı 30 gün içinde veriyor mu yoksa 30 gün ek süre istiyor mu? Birde Ankara'da idare mahkemesi idareden yana diye bir söylenti var kararları idariyi korur şekilde veriyormuş bunlar hakkında bilgisi olan varsa cevap verebilir mi?

