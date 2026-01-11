İcra hakkında

Arkadaşlar meb de memurum malesef ıcra kesinti var ve mayısdan beri kesiliyor bu ayda kesildi ilksan dan anında odeme kredı alacagım ama bordro da gozukuyor muhasebeciye dedim bu ay kesme ilksan dan alayım İlksna bordrıçoda icra gozukmesın vereyim hemen dıyor varmı bu ısı tam bilen 1 ay kesilmemesi nasıl saglarım muhasebeciye dedim ne olur bu ay kesme dedim olmaz kesmem laızm dedim. Ne olur bir ay kesmese sehven unutuldu dese ne yaptırım olur ki . Lutfen okuyan bilgisi olan lutfen cevap yazsın teşekkürler

