Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

İcra hakkında


11 Ocak 2026 11:03
İcra hakkında
Arkadaşlar meb de memurum malesef ıcra kesinti var ve mayısdan beri kesiliyor bu ayda kesildi ilksan dan anında odeme kredı alacagım ama bordro da gozukuyor muhasebeciye dedim bu ay kesme ilksan dan alayım İlksna bordrıçoda icra gozukmesın vereyim hemen dıyor varmı bu ısı tam bilen 1 ay kesilmemesi nasıl saglarım muhasebeciye dedim ne olur bu ay kesme dedim olmaz kesmem laızm dedim. Ne olur bir ay kesmese sehven unutuldu dese ne yaptırım olur ki . Lutfen okuyan bilgisi olan lutfen cevap yazsın teşekkürler

Çok Yazılan Konular

12 yıllık rotasyon sizce uygulanır mı?İhtiyaç ve norm fazlası duyurusu (Ocak 2026)2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuRotasyon hayırlı olsun.Ders programı hazırlanırken adaletli davranılmaması konusunda yapılacaklar.Kadro garantili gevşeten öğretmenlikten, yeterlilik odaklı üretken öğretmenliğeAtama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (Ocak 2026)Kadrolu öğretmenin istifa sonrası geri dönüşüTürk Eğitim Sen: Gelişim raporlarını doldurmama kararı aldıkMüdür ve müdür yardımcılığının yapılacak iş olmaktan çıkması

Sözlük

Fenerbahçe 1

Son Haberler

TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?Trump'ın, Grönland'ın ele geçirilmesi için askeri plan hazırlanması talimatı verdiği iddiasıOSB'lerde mesleki eğitim alan öğrenci sayısı ilk defa 100 bini aştıLahmacun Endeksi yayınlandı: O artık bir lüks!Müşterilerini dolandırıp kaçmıştı, Güney Afrika'da iş yeri açtı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.