Yardımınıza ihtiyaç var abiler ablalar


11 Ocak 2026 12:01
Yardımınıza ihtiyaç var abiler ablalar
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair yönetmeliğin 6. maddesinin (d) bendinde aşağıdaki ifade yer almaktadır: "Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması." Bu maddeye dayanarak idare, "sene sonunda senin pozisyonuna ihtiyaç kalmadı" diyerek sözleşmeyi feshedebilir mi? Örneğin ben KPSS'den 90 puan alarak atanmış bir inşaat mühendisiyim. Yani yüksek bir puanla, liyakate dayalı şekilde göreve gelmiş bir personelim. Buna rağmen "pozisyona ihtiyaç kalmadı" denilerek işten çıkarılma riski varsa, emeğimizi ve kazanılmış hakkımızı nasıl koruyabiliriz? Bu "ihtiyaç kalmaması" durumuna kim, hangi kriterlere göre karar veriyor? Keyfi bir uygulamanın önüne nasıl geçiliyor?

yengineer
Aday Memur
11 Ocak 2026 12:43

Kısaca söylemek gerekirse, kafanıza takmanızı gerektirecek bir şey değil. Genel olarak o ihtiyaç bitmez, keyfi bir uygulama olursa da yargıdan döner. Zaten 3 yıl sonra kadroya geçmiş olacaksınız.

