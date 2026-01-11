Sözleşmeli Personellerin Hakları ve Sözleşme Feshi

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair yönetmeliğin 6. maddesinin (d) bendinde aşağıdaki ifade yer almaktadır: "Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması." Bu maddeye dayanarak idare, "sene sonunda senin pozisyonuna ihtiyaç kalmadı" diyerek sözleşmeyi feshedebilir mi? Örneğin ben KPSS'den 90 puan alarak atanmış bir inşaat mühendisiyim. Yani yüksek bir puanla, liyakate dayalı şekilde göreve gelmiş bir personelim. Buna rağmen "pozisyona ihtiyaç kalmadı" denilerek işten çıkarılma riski varsa, emeğimizi ve kazanılmış hakkımızı nasıl koruyabiliriz? Bu "ihtiyaç kalmaması" durumuna kim, hangi kriterlere göre karar veriyor? Keyfi bir uygulamanın önüne nasıl geçiliyor?

