Sözleşmeli Personellerin Hakları ve Sözleşme Feshi


11 Ocak 2026 12:02
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair yönetmeliğin 6. maddesinin (d) bendinde aşağıdaki ifade yer almaktadır: "Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması." Bu maddeye dayanarak idare, "sene sonunda senin pozisyonuna ihtiyaç kalmadı" diyerek sözleşmeyi feshedebilir mi? Örneğin ben KPSS'den 90 puan alarak atanmış bir inşaat mühendisiyim. Yani yüksek bir puanla, liyakate dayalı şekilde göreve gelmiş bir personelim. Buna rağmen "pozisyona ihtiyaç kalmadı" denilerek işten çıkarılma riski varsa, emeğimizi ve kazanılmış hakkımızı nasıl koruyabiliriz? Bu "ihtiyaç kalmaması" durumuna kim, hangi kriterlere göre karar veriyor? Keyfi bir uygulamanın önüne nasıl geçiliyor?

11 Ocak 2026 13:32

Evet o madde var ancak çok az istisnalar dışında uygulanmamıştır. İşinizi layıkı ile yaparsanız, kurum içinde kavga çıkarmazsanız, kurumdaki kişilerin huzur ve sükununu bozmazsanız, kimse bu pozisyona ihtiyaç kalmadı demez.

