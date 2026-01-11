KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Sözleşmeli Personel Olarak Çalışanların Dikkatine


11 Ocak 2026 12:03
Sözleşmeli Personel Olarak Çalışanların Dikkatine
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair yönetmeliğin 6. maddesinin (d) bendinde aşağıdaki ifade yer almaktadır: "Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması." Bu maddeye dayanarak idare, "sene sonunda senin pozisyonuna ihtiyaç kalmadı" diyerek sözleşmeyi feshedebilir mi? Örneğin ben KPSS'den 90 puan alarak atanmış bir inşaat mühendisiyim. Yani yüksek bir puanla, liyakate dayalı şekilde göreve gelmiş bir personelim. Buna rağmen "pozisyona ihtiyaç kalmadı" denilerek işten çıkarılma riski varsa, emeğimizi ve kazanılmış hakkımızı nasıl koruyabiliriz? Bu "ihtiyaç kalmaması" durumuna kim, hangi kriterlere göre karar veriyor? Keyfi bir uygulamanın önüne nasıl geçiliyor?

Çok Yazılan Konular

DSİ büro personeli 2025/2 atananlarMerkeziden sözleşmeli KİT'e atanmış biri kadrolu bir yere mülakata girebilir mi?Çevre şehircilik atananlar2025/2 Türkiye taşkömürü kurumuna atananlar4B atandığımız bir kurumda sözleşmenin fesih edilmesi2025 lisans KPSS P3 puanıDSİ 2025/2 atananlarTCDD 2025/2 atananlarKadıköy'de Pegem akademi yoksa Yargı akademi mi ? ACİLL? Ankara şeker fabrikasında çalışan var mı?

Sözlük

Fenerbahçe 1

Son Haberler

Sendika Yönetici, Temsilci ve Üyelerine Sendikal Faaliyetlerinden Dolayı Soruşturma Açılabilir mi?Erdoğan: Dost bildiklerimiz bile nüfus artışına karşı çıkıyorBakan Tekin: Hedefimiz aklıselim, kalbiselim ve zevkiselim bir nesilEvde ısınmak için yaktığı mangaldan zehirlenip öldü'Siber dolandırıcılık' operasyonlarında 39 şüpheli tutuklandı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.