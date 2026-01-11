Yönetmelik ve Duyuru(Klavuz) Arasındaki Norm Fazlası Atamalarında Çelişki

Yayınlanan duyuru/klavuz
3. Kadrolu öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri sırasıyla;
a) İlçe içerisinde, öğretmenlerin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne1 göre,
b) İlçe içerisinde, tercih ettikleri eğitim kurumlarına ataması gerçekleşmeyenler ile ilçesinde yer değiştirme başvurusunda bulunmayan öğretmenlerin hizmet puanı düşük olandan başlayarak bilgisayar kurasıyla resen,
c) İlçe grubu içerisinde, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre,
ç) İlçe grubu içerisinde, tercih ettikleri eğitim kurumlarına ataması gerçekleşmeyenler ile ilçe grubunda yer değiştirme başvurusunda bulunmayan öğretmenlerin hizmet puanı düşük olandan başlayarak bilgisayar kurasıyla resen,
d) İl genelinde, öğretmenlerin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecektir.
4. Sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri sırasıyla;
a) İlçe içerisinde öğretmenlerin tercihi dikkate alınarak hizmet süresi2 üstünlüğüne göre,
b) İlçe içerisinde, tercih ettikleri eğitim kurumlarına ataması gerçekleşmeyenler ile ilçesinde yer değiştirme başvurusunda bulunmayan öğretmenlerin hizmet süresi düşük olandan başlayarak bilgisayar kurasıyla resen,
c) İlçe grubu içerisinde öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre,
ç) İlçe grubu içerisinde, tercih ettikleri eğitim kurumlarına ataması gerçekleşmeyenler ile ilçe grubunda yer değiştirme başvurusunda bulunmayan öğretmenlerin hizmet süresi düşük olandan başlayarak bilgisayar kurasıyla resen,
d) İl genelinde öğretmenlerin tercihi dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre,
e) İl genelinde tercih ettikleri eğitim kurumlarına ataması gerçekleşmeyenler ile il genelinde yer değiştirme başvurusunda bulunmayan öğretmenlerin hizmet süresi düşük olandan başlayarak bilgisayar kurasıyla resen gerçekleştirilecektir.
