Yönetmelik ve Duyuru(Klavuz) Arasındaki Norm Fazlası Atamalarında Çelişki


11 Ocak 2026 16:16
Yönetmelik ve Duyuru(Klavuz) Arasındaki Norm Fazlası Atamalarında Çelişki

Yönetmeliğe göre:

Tercih eden, resen atanacak olandan önce değerlendirilir.

İlçe / ilçe grubu ayrımı, coğrafi havuzu belirler;

tercihi bertaraf etmez.

Kılavuza göre:

İlçeden olan ama tercih vermeyen,

İlçe grubundan olan ama tercih verenin önüne geçirilir.

Bu sonuç:

Yönetmelikte yok

Yönetmeliğin ruhuna ve lafzına aykırı

Tercih?resen dengesini kılavuzla tersine çeviriyor


Talai
Aday Memur
11 Ocak 2026 16:17

İhtiyaç veya norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri

MADDE 34- (1) Kadrolu öğretmenlerden; herhangi bir nedenle ihtiyaç fazlası haline gelenler ile görevli oldukları eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının hesabında norm kadro fazlası belirleme sürecinin son günü esas alınır ve yer değiştirme işlemlerinde aynı hizmet puanı kullanılır.

(2) İhtiyaç veya norm kadro fazlası olarak belirlenen kadrolu öğretmenler, öncelikle kadrolarının olduğu ilçedeki sonra ilçe grubu içindeki eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar. Hizmet puanı yetersizliği nedeniyle tercihte bulundukları eğitim kurumlarına atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların atamaları, aynı ilçe grubu içerisinde boş norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarına, hizmet puanı düşük olandan başlanarak resen yapılır.

(3) İkinci fıkra kapsamında alanlarında boş norm kadro bulunmaması nedeniyle herhangi bir kuruma atanamayanlar, il genelinde eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar. Tercihte bulunmayanlar ile tercihine yerleşemeyenlerin atamaları, il genelinde öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına, hizmet puanı düşük olandan başlanarak resen yapılır.

(4) İhtiyaç veya norm kadro fazlası kadrolu öğretmenlerden il içinde alanlarında ihtiyaç bulunmayanlar, talepleri hâlinde, yer değiştirme dönemi dışında Bakanlık tarafından tercihine sunulan illerden birine atanabilir. Bu kapsamda başvuruda bulunanların kadrolu öğretmen olan eşinin de istemesi ve alanında ihtiyaç olması hâlinde aynı yere ataması yapılabilir.


Talai
Aday Memur
11 Ocak 2026 16:19

Yayınlanan duyuru/klavuz

3. Kadrolu öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri sırasıyla;

a) İlçe içerisinde, öğretmenlerin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne1 göre,

b) İlçe içerisinde, tercih ettikleri eğitim kurumlarına ataması gerçekleşmeyenler ile ilçesinde yer değiştirme başvurusunda bulunmayan öğretmenlerin hizmet puanı düşük olandan başlayarak bilgisayar kurasıyla resen,

c) İlçe grubu içerisinde, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre,

ç) İlçe grubu içerisinde, tercih ettikleri eğitim kurumlarına ataması gerçekleşmeyenler ile ilçe grubunda yer değiştirme başvurusunda bulunmayan öğretmenlerin hizmet puanı düşük olandan başlayarak bilgisayar kurasıyla resen,

d) İl genelinde, öğretmenlerin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecektir.

4. Sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri sırasıyla;

a) İlçe içerisinde öğretmenlerin tercihi dikkate alınarak hizmet süresi2 üstünlüğüne göre,

b) İlçe içerisinde, tercih ettikleri eğitim kurumlarına ataması gerçekleşmeyenler ile ilçesinde yer değiştirme başvurusunda bulunmayan öğretmenlerin hizmet süresi düşük olandan başlayarak bilgisayar kurasıyla resen,

c) İlçe grubu içerisinde öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre,

ç) İlçe grubu içerisinde, tercih ettikleri eğitim kurumlarına ataması gerçekleşmeyenler ile ilçe grubunda yer değiştirme başvurusunda bulunmayan öğretmenlerin hizmet süresi düşük olandan başlayarak bilgisayar kurasıyla resen,

d) İl genelinde öğretmenlerin tercihi dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre,

e) İl genelinde tercih ettikleri eğitim kurumlarına ataması gerçekleşmeyenler ile il genelinde yer değiştirme başvurusunda bulunmayan öğretmenlerin hizmet süresi düşük olandan başlayarak bilgisayar kurasıyla resen gerçekleştirilecektir.


Talai
Aday Memur
11 Ocak 2026 16:22

Yönetmelik ne diyor? (MADDE 34/2 ? bağlayıcı metin)

Yönetmelik tek bir mantık kuruyor:

Aşama 1:

Önce kendi ilçesi, sonra ilçe grubu

Bu aşamalarda:

tercihler dikkate alınarak

hizmet puanı üstünlüğüne göre

Ancak bundan sonra:

Tercih etmeyenler veya tercihine yerleşemeyenler için resen atama

Yönetmelikte şu ayrım yok:

"İlçeden olan her hâlükârda önce"

"İlçedeki tercih bitmeden ilçe grubuna geçilmez"

"İlçe içi resen bitmeden ilçe grubuna tercih açılmaz"

Yani yönetmelikte esas sıralama ölçütü:

Tercih + hizmet puanı


Talai
Aday Memur
11 Ocak 2026 16:23

Kılavuz ne yapıyor? (sorunun düğüm noktası)

Kılavuz, yönetmelikte olmayan yeni ve katı bir sıra icat ediyor:

Kılavuzdaki sıralama:

İlçe içi tercih

İlçe içi resen

İlçe grubu tercih

İlçe grubu resen

İl geneli

Buradaki kritik fark şudur:

*İlçe grubundaki bir öğretmenin tercihi,

*ilçe içindeki resen atamadan SONRA değerlendiriliyor.

Bu ne anlama geliyor?

Sen ilçe grubundasın

X okulunu tercih etmişsin

İlçedeki biri tercih vermemiş

Ama kılavuza göre:

Önce o kişi resen atanıyor

Senin tercihin daha sonra hiç dikkate alınmıyor


Talai
Aday Memur
11 Ocak 2026 16:24

Memurlar.net bunu da haber yapar mı?


trkçcnnt
Daire Başkanı
11 Ocak 2026 16:32
ayrıca yönetmelikte engelli ve engelli yakını ( annesi, babası , eşi ya da çocuğu ağır engelli) öğretmen resensen muafken bu kılavuzda engelli yakınları ilçe emrindeyse ilçe dışına resen atanır diyor.
