Yönetmelik ve Duyuru(Klavuz) Arasındaki Norm Fazlası Atamalarında Çelişki

İhtiyaç veya norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri

MADDE 34- (1) Kadrolu öğretmenlerden; herhangi bir nedenle ihtiyaç fazlası haline gelenler ile görevli oldukları eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının hesabında norm kadro fazlası belirleme sürecinin son günü esas alınır ve yer değiştirme işlemlerinde aynı hizmet puanı kullanılır.

(2) İhtiyaç veya norm kadro fazlası olarak belirlenen kadrolu öğretmenler, öncelikle kadrolarının olduğu ilçedeki sonra ilçe grubu içindeki eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar. Hizmet puanı yetersizliği nedeniyle tercihte bulundukları eğitim kurumlarına atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların atamaları, aynı ilçe grubu içerisinde boş norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarına, hizmet puanı düşük olandan başlanarak resen yapılır.

(3) İkinci fıkra kapsamında alanlarında boş norm kadro bulunmaması nedeniyle herhangi bir kuruma atanamayanlar, il genelinde eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar. Tercihte bulunmayanlar ile tercihine yerleşemeyenlerin atamaları, il genelinde öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına, hizmet puanı düşük olandan başlanarak resen yapılır.

(4) İhtiyaç veya norm kadro fazlası kadrolu öğretmenlerden il içinde alanlarında ihtiyaç bulunmayanlar, talepleri hâlinde, yer değiştirme dönemi dışında Bakanlık tarafından tercihine sunulan illerden birine atanabilir. Bu kapsamda başvuruda bulunanların kadrolu öğretmen olan eşinin de istemesi ve alanında ihtiyaç olması hâlinde aynı yere ataması yapılabilir.