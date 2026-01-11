Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han

Gölcük Donanma Komutanlığı 2026 Promosyon


11 Ocak 2026 17:00
Gölcük Donanma Komutanlığı 2026 Promosyon

Donanma komutanlığı bağlısı birlikler için herhangi bir çalışma olup, bilgisi olan var mı ?

Çok Yazılan Konular

Uzman Çavuşluğa Lisans Mezunu olarak başlamak Derece Kademe ve Nasıp İşlemleri?2026 Tütün İkramiyesi Ne Kadar Oldu, Ne Zaman Yatacak? İşte Tarihler6'ya 1 Sonrası Gelecek TazminatUzman Çavuş Yüksek Lisans/ Derece Kademe İlerlemesi Bilenler Cevaplasın LütfenYİGG Yolluk MiktarıOYAK 2026 Mayıs Kâr PayıYıllık İzinde Periyodik Muayene İşlemleri HakkındaJandarma İstifa

Sözlük

bi mola radyo yayını 1 Fenerbahçe 1

Son Haberler

İstanbul Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısıTartıştığı erkek arkadaşını banyoda bıçakladı: 1 ölüİstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü!Avrupa Türk biberine koştuFenerbahçe Başkanı Saran'dan 3.5 ayda 4 şampiyonluk!

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.