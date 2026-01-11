Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
11 Ocak 2026 17:42
Kadrolu hizmetli olarak çalışıyorum.Başka bir şehire nakil olmak istiyorum.Ancak hiçbir referansım yok.Geçmek istediğin şehirdeki bütün kurumları gezsem sorsam nakil olabilir miyim diye bir şansım olur mu? Özellikle gece işi yapmak istiyorum.Haftasonu 24 saat çalışabilirim.Böyle ihtiyacı olan bir kurum bulabilir miyim? Nakil konusunda fikir verebilecek var mı çok ihtiyacım var.


11 Ocak 2026 18:21

Hangi kurumda çalışıyorsunuz? Çalıştığınız kurum da tayin dönemi yok mu?

