Namaz Önünde Sütre Ölçütü Hakkında


11 Ocak 2026 18:55
Namaz Önünde Sütre Ölçütü Hakkında

Selam aleyküm arkadaşlar, ben cami içerisinde namaz kılarken , üzerimde ki montu Yatay olarak önüme koydum , sütre yerine geçsin dedim, daha sonra cami den bir şahıs milletin günahı ni alıyor sun dedi, sütre 30 cm yukarı olması lazım dedi , ben de bilmiyordium mont koydum, ben yanlış mı yapmış oldum


E.Kayı Han
Editor
11 Ocak 2026 19:20

Millette önümden geçmesin koskoca alan var deseydin. Her yerde bir lüzumsuz çıkar zaten.

