Herşeyi devletten beklemeyin

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ?Her şeyi devletten beklemeyin değerli arkadaşlar. Gerçekçi olalım. Devletin yapabileceklerinin sınırı var? dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği?nin (MÜSİAD) ?2025 Yılı Değerlendirmesi 2026 Yılı Beklentileri? programında konuşan Şimşek şunları söyledi:

?Her şeyi devletten beklemeyin değerli arkadaşlar. Gerçekçi olalım. Devletin yapabileceklerinin sınırı var. Onun için daha yüksek katma değer istiyoruz. Daha fazla kar etmenizi, rekabet etmenizi istiyoruz. ?Verimlilik artırın? diyoruz. Özetle şunu söylemeye çalışıyorum: Sizden beklentilerimiz gerçekten başarılabilir şeyler.?

Bakan para politikası eleştirilerineyse şu sözlerle yanıt verdi:

?Elbette eleştirilere açığız, para politikasıyla tek başına gidilebilecek mesafenin sınırlı olduğunun da farkındayız ancak programımız yalnızca para politikasına dayanmıyor. Arz yönlü politikalar, rekabet gücünü artıracak yapısal adımlar ve üretim kapasitesini güçlendirecek reformlar eş zamanlı olarak devrede. Yani ?Bu program sadece para politikasından müteşekkil? derseniz, büyük bir haksızlık yapmış olursunuz.?

kaynak diken