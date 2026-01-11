Kit'e atınmış biri Kit mülakatına girip atanırsa ne olur?

KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
11 Ocak 2026 19:57

11 Ocak 2026 19:57
Merhabalar ben merkezi atama ile bir KİT'e atandım, başka bir Kİt'in demülakatına girdim mülakat iyi geçti. Merkezi atama ile atandığım kuruma belge teslimi yaparsam ve mülakat olumlu sonuçlanırsa merkezi atama ile atandığım kurumdan işe başlamadan feregat edebiliyor muyum ?

NOT: Merkezi atama ile atanacağıma gram ihtimal vermiyordum herkeste o puanla atanamazsın dediler. Hakkına girdiğimi düşünen varsa affola.

