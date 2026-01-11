Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Lütfen yardım edin


11 Ocak 2026 20:41
Lütfen yardım edin

3+1 li olarak istanbula bi kamu hastanesine diyaliz teknikeri olarak atanmıştım. Bi beyin durması yaşadım yanlış kararlar aldım. 1 ay rapor aldım yurtdışına nişanlımın yanına gittim. Sonra ülkeye geri dönmedim iş başı yapmadım. İki ay devamsızlığım oldu. 2026ya girerkende yeni sözleşmeyi imzalamadım. Tabi çalıştığım hastane inceleme başlattı. Savunma falan istediler. Yılbaşından sonra nişanlımla ayrıldık. Ülkeye geri dönüş yaptım. hala maaş yatıyor ve hatta promosyonda yattı. Bunların iade süreci ne olur. İş yerim benimle ilgili ne yapabilir? 1 yıl sonra yeniden KPSS'ye girsem atanabilirmiyim. Yoksa bu durumlar sicilime işlerde artık hiç bi yere atanamazmıyım. Hatta bi arkadaşım işten çıkarılma sgk kodun 25 26 olursa özelde bile işe giremezsin siciline işler dedi. Yardımcı olur musunuz süreç nasıl ilerler

