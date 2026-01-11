Ücretsiz İzin Hk. (Lütfen yardım)

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Merhaba! Eşim diş hekimi ve 16 aylık bir çocuğumuz var. Eşim ramazan bayramının ardından önce yıllık izne ayrılıp, izinleri bittikten sonra ise ücretsiz izne ayrılmak istiyor. Pekala böyle bir durumda ücretsiz izin hakkı 24 ay mı olacak, bu iznin koşulları nedir, mevzuatı okudum fakat çok da net sarih bilgilere rastlamadım. Lütfen net bilgisi olanlarımız aydınlatabilir mi? Yanıtlarınızı istirham ediyorum, esenlik dilerim.


657 sayılı Kanun'un 108/B maddesine göre doğum yapan memura, analık izninin bitiminden itibaren en fazla 24 ay ücretsiz izin verilir.

İzin talep edildiği tarihte analık izninin bitiminden sonra geçen süre ne kadarsa, 24 aydan geriye kalan süre kadar ücretsiz izin kullanılabilirsiniz.

