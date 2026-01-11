sözleşme feshi

Değerli hocalarım sizlere bir soru soracağım Kpssden 90 puanlarak sozlesmeli mühendis olarak atanmış bulunmaktayım. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair yönetmeligin 6. Maddesinin d bendinde hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyac kalmamasi halinde idare sözleşmeyi fesih edebilir diyor. 3+1 süre içinde bu sebep sunularak istediği gibi sözleşmeyi fesih edebilir mi idare yasal olarak ne yapmak lazım herkese şimdiden tesekkurler

