Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Yıllık izin


11 Ocak 2026 21:43
Yıllık izin

devlet memurlarının yıllık izinlerinde 4 gün yol izni hakkı bulunuyor. kadrolu asil sağlık çalışanlarının bu yol izni hakkı bulunmuyor mu?


fatodemiş
Memur
11 Ocak 2026 21:46
4 gün yol izni mi :) 17 yıllık sağlık memuruyum ilk defa duydum
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözleşmeliler kadroya geçer miİl içi eş durumu-sağlık personeli eşi olan öğretmenYurtdışı görevlendirme hakkındaAcil yardım lütfen il içi sağlık mazereti tayini hk.Diyaliz sertifika hemşirelikMuvafakatname ile geçiş ?Sağlık yönetimi büro personeliTaban ek ödemeEğitim tayininde eş durumu tayiniİller arası becayiş oluyor mu?

Sözlük

hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 günün filmi 1 yurtdışı eğitim 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 bi mola radyo yayını 1 Fenerbahçe 2

Son Haberler

Malatya'da motorlu kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandıSivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandıİstanbul ve 12 ilde eğitime bir gün araKayseri-Kahramanmaraş kara yolu kar yağışı nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatıldıJandarmanın bulduğu yaşlı adam 'ayaklarım çamur' diyerek ekip aracına binmek istemedi

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.