Eş durumundan atanma

Merhaba ben 10 yıllık polis memuru tüm, eşim 1 yıldır aile bakanlığında sosyal hizmet uzmanı 4b sözleşmeli. Bu sene şarka atanma ihtimalim çok yüksek bu durumda eşimin sözleşmeliyken eş durumundan yanıma atanma durumu nedir, bu konuda hangi yönetmelik uygulanır, bilgisi olanlar yardım edebilir mi?

Merhaba ben 10 yıllık polis memuru tüm, eşim 1 yıldır aile bakanlığında sosyal hizmet uzmanı 4b sözleşmeli. Bu sene şarka atanma ihtimalim çok yüksek bu durumda eşimin sözleşmeliyken eş durumundan yanıma atanma durumu nedir, bu konuda hangi yönetmelik uygulanır, bilgisi olanlar yardım edebilir mi?