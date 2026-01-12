Aile bakanlığı 4b sözleşmeli personel eş durumundan atama

Merhaba ben 10 yıllık polis memuruyum, eşim 1 yıldır aile bakanlığında 4b sözleşmeli sosyal hizmet uzmanı. Bu yıl yüksek ihtimalle şarka tayinim yapılacak, bu durumda sözleşmeli olan eşimin eş durumundan atanma durumu nedir, bu konuda hangi yönetmelik işler, konuya vakıf olanlar bilgi verebilir mi?

Merhaba ben 10 yıllık polis memuruyum, eşim 1 yıldır aile bakanlığında 4b sözleşmeli sosyal hizmet uzmanı. Bu yıl yüksek ihtimalle şarka tayinim yapılacak, bu durumda sözleşmeli olan eşimin eş durumundan atanma durumu nedir, bu konuda hangi yönetmelik işler, konuya vakıf olanlar bilgi verebilir mi?