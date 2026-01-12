Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Disiplin cezasına veya tutanaklata otomatik cevap yazan sistem.


12 Ocak 2026 02:17
Disiplin cezasına veya tutanaklata otomatik cevap yazan sistem.

Memurların disiplin soruşturmalarında en büyük sıkıntısı savunma yazmak. Saatlerce mevzuat karıştırıp taslak hazırlamak yerine, artık birkaç tıkla iş bitiyor!

Memur Defans uygulaması tam bu işe yarıyor:

Disiplin suçunu/sebebini seçiyorsunuz,

İlgili tüm mevzuat maddeleri (657, yönetmelikler vb.) otomatik geliyor,

Hazır savunma taslağı anında oluşuyor.

Tamamen ücretsiz, reklamsız, veri toplamıyor ve resmi bir uygulama değil ama gerçekten hayat kurtarıcı.

Google Play linki:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.memur.defans

Deneyenler yorumlarını paylaşsın, geri bildirimlerinizle daha da geliştirelim! &#128588;

Teşekkürler!

Çok Yazılan Konular

Danıştay, İdari Mahkemeler, Beraat ve Takipsizlik AlanlarHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarYargıtay'da Dosyası OlanlarYapay Zeka ile DilekçeDisiplin Soruşturması Hakkında Çok Acil Lütfenİdare İptal Edilen Disiplin Cezasına 6 Ay İçinde Ceza VerirMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Disiplin Cezası Nedeniyle Uzman ve Baş Öğretmen Yapılmayan ÖğretmenlerMemur ve Öğretmenlere Disiplin Affı Getirmeyenlerin Amacı ?İş Sağlığı Güvenliği Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezası

Sözlük

günün filmi 1 bi mola radyo yayını 1 Fenerbahçe 2 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 yurtdışı eğitim 1

Son Haberler

İDDK: Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya özel sağlık kuruluşlarında çalışmakta olanlara taban ödeme yapılamazTokat'ta uçurumdan yuvarlanan elektrikli bisiklet sürücüsü öldüMalatya'da motorlu kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandıSivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandıİstanbul ve 12 ilde eğitime bir gün ara

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.