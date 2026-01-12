Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

8 yıl ceza almayan memura 1 kademe verilmesi


12 Ocak 2026 04:25
8 yıl ceza almayan memura 1 kademe verilmesi

Merhaba ben sekiz yılı bitirdim ama bunun 3 yılı 4b sözleşmeli olarak geçti ben bir kademe alabilecek miyim.bazi kişiler Danıştay'ın emsal kararı var alabilirsin diyolar doğrumu hiç alan varmi


Sevtqp89
Aday Memur
12 Ocak 2026 04:36

4 yılı aynı kurumda aynı görevde geçti sozlesmeli olarak

Toplam 1 mesaj

