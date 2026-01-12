Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Burun ameliyatı
arkadaşlar merhaba burun ameliyatı olan var mı. kemik eğriliği nefes alamıyorum.kemik kırılıp tekrar yapılacak. kaç gün rapor veriyorlar bilgisi olan

turkuaz-tutkun
Memur
12 Ocak 2026 09:47

Devlet hastanesi 10+10 toplam 20 gün rapor veriyor

