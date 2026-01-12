Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Sağlık mazereti tayini


12 Ocak 2026 10:32
Sağlık mazereti tayini

merhaba arkadaşlar. mevsimsel alerjik rinit hastalığım var. aylık immünoterapi alıyorum. alerji polikliniğinin bulunduğu merkezde takip ve tedavisi Uygundur yazılı sağlık kurulu raporum var. Sağlık mazereti tayini yapabilir miyim?

Çok Yazılan Konular

Yıllık izinSözleşmeliler kadroya geçer miAcil yardım lütfen il içi sağlık mazereti tayini hk.İl içi eş durumu-sağlık personeli eşi olan öğretmenÜcretsiz izin hk. (lütfen yardım)Yoruldum, ASM'ye geçmek istiyorum geçebilir miyim?Bursada ki hastanelerRefakat izni hk.GYS ve ünvan değişikliği mülakat sonuçlarıBecayiş ilanları (tek başlık)

Sözlük

görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 bi mola radyo yayını 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 günün filmi 1 Fenerbahçe 2 yurtdışı eğitim 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1

Son Haberler

Otobüs otomobili kağıt gibi ezdi: Ölü ve yaralı var13 ildeki FETÖ operasyonunda 51 şüpheli yakalandıİnşaat maliyet endeksi Kasım 2025'te arttıTCDD 2026'da birçok projeyi tamamlayacakİşsizlik Sigortası Fonu yüzde 75 büyüdü

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.