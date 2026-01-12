Ortopedi B Dilimi

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Geçirmiş olduğum bir kaza sonucunda ameliyat oldum, şube dilim bildirir raporu aldırmak üzere heyet hastaneye sevk etti ( kendim talep etmedim ). Muayene sonucu ETSŞY göre B dilimi uygundur şeklinde rapor verildi. Çalışma sistemimde hiçbir değişiklik olmadı B dilimi Aktif silahlı gece gündüz görev yapar şeklinde not düşülmüş A dilimi ile hiçbir farkı yok dendi. Olur da kurum içi sınavlara başvurursam bu olumsuzluk yaratır mı? Örneğin Misyon Koruma yahut meslek içi PAEM gibi. Kıymetli cevaplarınız için teşekkür ederim meslektaşlar

