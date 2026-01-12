Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

pbs emeklilik güncelleme


12 Ocak 2026 12:08
pbs emeklilik güncelleme
pbs emeklilik güncelleme nezaman olur normalde daha önceleri ayın 15 inden önce güncelleme yapılırdı

Çok Yazılan Konular

Maaş eşitlenmesiİcralık polislerPolis Olmak İsteyenler OkusunEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerŞark sicil kaça gelir ?Gönüllü şarkTeknikerlikten polisliğe geçişŞarktan çıkan iller için butonMazeret ataması 2025Nakdi tazminat ne kadar alabilirim?

Sözlük

görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 bi mola radyo yayını 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 günün filmi 1 Fenerbahçe 2 yurtdışı eğitim 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1

Son Haberler

Otobüs otomobili kağıt gibi ezdi: Ölü ve yaralı var13 ildeki FETÖ operasyonunda 51 şüpheli yakalandıİnşaat maliyet endeksi Kasım 2025'te arttıTCDD 2026'da birçok projeyi tamamlayacakİşsizlik Sigortası Fonu yüzde 75 büyüdü

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.