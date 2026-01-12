Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
malumsen yüzünden maddi manevi kayıplarımız


12 Ocak 2026 12:44
malumsen yüzünden maddi manevi kayıplarımız

1- En başta kaybolan sendika hakkı.

nasıl?

insanlar istifa etmeye korkuyor. çünkü dilekçe vermesi lazım.

2- Maddi kayıplar enflasyona dövdürtülen esnafa sövdürtülen bir maaş ayarlaması

3- manevi kayıplar sendikacıların yönetim basamaklarına adamlarını yerleştirmesi ya da yönetimdekileri kendi adamı yapması neticesi kurumların ve çalışanların itibar kaybı

4-Kurum aidiyetinin ve memur hiyerarşisinin asimetrik şekilde bozulması

5-Devletin menfaatini, memurun menfaatini düşünmeyen iktidar yanlısı ve yalakası olup sendikacılık konusu ile alakalı olmayan (istanbul düşerse mekke düşer, gazzedekilere ses olalım, yahudi lobisine yenilmeyeceğiz..vs) konular ile gündeme gelirken memur ve asgari ücret yapılandırmasında gık diyemeyen halde olmak.

6-memurlara yıllık verilen telefon tutacağı? powerbank? gibi ağza bir parmak bal çalanların ankaranın orta yerinde gökdelen ve auidi ile memur itibarı yükselttiklerini düşünmesi...

7- akpli ve mhpli memurların, diğer sendikalı memurlardan sayıca çok olmalarından dolayı gasp olunan haklarımız ve tüm memurların haklarıdır

Nasıl?

insanların manevi yapılandırmaları doğru bir şekilde olmadığı için her duyduğuna inan ve düşünme telkininde olduğu için memurların maaş artışı istemeleri şükret gazzede yangın var sabret diğer dünyada var diyerek kapatılmakta.

devlet memurlarının gazze ile alıp veremediği yok.

auidiye binen sendikacıların bir tane kötü arabasına muayene zamanı taksit yaptıramadığı için ekstresi patlayan memura aç kaldın ama gazzede kazandık demesine daha fazla tahamül etmeyeceğim..

yarım yamalak altyazıdan öğrendiğiniz din bilginizle kızıldenizde siz boğulursunuz bilginiz olsun. gerçi her bilgiye gelime kapalı olan anlayışınız batacak.

sendikalar bana din ya da maneviyat öğretmesin 3 kuruşluk usbli takvim kalem hediyelerini auidi bagajında tutsunlar bana vermesinler

eşekler gibi bizi savunacaklar ya da siz malumsenliler eşek memurlar olarak kalacaksınız.

