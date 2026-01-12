Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Şuski atama


12 Ocak 2026 13:14
Şuski atama
2025-2 atamasıyla atandım hala belgeleri istemediler ne zaman isterler bilgisi olan var mı

