Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

SGK-İŞKUR 2026 Promosyon


12 Ocak 2026 13:54
SGK-İŞKUR 2026 Promosyon

Mart ayı geliyor. Promosyon ile ilgili bilgi ve duyumlarımızı burada paylaşabiliriz. İhale ne zaman olacak? Beklentiler nedir? İdare 90+10bin puana kapatır mı ihaleyi? Yoksa zamlı maaşlara geçtik daha yüksek olur mu? 40bin personel için bakalım ne verecek vakıfbank?(Malum başka bankayla çalışamıyor bizim kurum)

Çok Yazılan Konular

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımMüfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiKademe ve Derece Saydırma Özgür Özel Neden Memur Emeklisi Fazla Zam Alacağı Zaman Mecliste Nöbet Tutacağı Geliyor?8 yıl ceza almayan memura 1 kademe verilmesiİşçiye Tediye, İkramiye, Yol, Nakdi Yemek Yardımı Yağıyor. Memura Damlamıyor bile!Sözleşmeli Personellerin Hakları ve Sözleşme Feshi2025 Memurlara ek 1 derece verilmesi?Aile Yardımı ve Eş Yardımı2026 Yılı SGK Banka Promosyonları

Sözlük

görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 bi mola radyo yayını 1 hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 yurtdışı eğitim 1 Fenerbahçe 2 günün filmi 1

Son Haberler

Evlenecek çiftlere maddi destekTDV 2025'te 50 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı!2026 Yılı Yönetici Görevlendirme ve Öğretmen Yer Değiştirme Takvimleri Açıklandı'Reklam Kurulu 606 milyon liranın üzerinde idari para cezası uyguladı''Türkiye'nin en ucuz öğrenci ulaşımı Konya'da'

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.