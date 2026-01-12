Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Sağlık Bakanlığı 3+1 kadroya geçme.


12 Ocak 2026 14:12
Sağlık Bakanlığı 3+1 kadroya geçme.

Arkadaşlar 17 ocak 2023de atandım. 17 ocakta kadroya geçmem gerekli. Personel özlüge gittiğimde yazı gelecek biz öyle kadroya alıcaz falan dediler. Forumda bi kaç yeri okudum 30 gun içinde dilekçe vermek lazım falan deniliyor. Hangisi doğrudur bu işi net bilen bir hocamız varmı lütfen yardımcı olun.

Çok Yazılan Konular

Lütfen yardım edinsözleşmeli atananlar kesin baksın Kadroya geçen var mı?4-B ' den istifa ve 1 yıl cezaartık kadrolu alım göremeyecek miyiz Eş durumundan atanmaKurumun sözleşmeyi fesih etmesi3+1 Sisteminde 3 yılını dolduranlar ve KadroKadroya geçişte öğrenim durumuBelediye mühendis maaşı hk

Sözlük

hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 günün filmi 1 yurtdışı eğitim 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 bi mola radyo yayını 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 Fenerbahçe 2

Son Haberler

Evlenecek çiftlere maddi destekTDV 2025'te 50 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı!2026 Yılı Yönetici Görevlendirme ve Öğretmen Yer Değiştirme Takvimleri Açıklandı'Reklam Kurulu 606 milyon liranın üzerinde idari para cezası uyguladı''Türkiye'nin en ucuz öğrenci ulaşımı Konya'da'

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.