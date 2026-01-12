KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Arkadaşlar merhaba. Açık öğretim işletme okuyordum fakat çok uzun süre gitmediğim için kaydım sonlandı. Sanırım 4 yada 5 dersim kalmıştı toplamda . MEB de memurum ve 2 yıllık bitirdim. amacım 4 yıllığa tamamlayıp derece kademeye saydırmaktı. Sizce af çıkar mı? çıkarsa ben faydalanabilir miyim ? bilgili arkadaşlar öngörülerini ve varsa duyumlarını söyleyebilir mi? teşekkür ederim.

