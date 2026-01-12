Mazeret izni hk

Temmuz ayinda Dösimm uzerinden atandim ve senem dolmadigi icin henuz yillik iznimi kullanamiyorum. Kurban bayrami tatilinde (mayis ayi) yurt disi seyahati icin nisan ayinda vize basvurusunda bulunacagim. Dosimm uzerinden yurt disina gitmek uzere mazeret izni talebinde bulunan ve olumlu donus alan oldu mu acaba? sadece 1,5 gunluk kisim icin izin alacagim, zaten cok yuksek ihtimalle birlestirilecek. Dosimm illa ki gecerli bir mazeret istiyor, yurt disi icin izin verilir mi emin olamadim. bilgi verebilirseniz cok sevinirim.

