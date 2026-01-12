Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Koruma ve guvenlik 3 puan


12 Ocak 2026 15:55
Koruma ve guvenlik 3 puan

Arkadaşlar 4b koruma ve güvenlik görevlisiyim bugün maaş mutemedine ek puanı sorduğumda sadece puan yansıdığını söyledi kendisine 13 puan yansımasi gerektiğinı toplu sözleşmede kazanılmış hak olduğunu söyledim sadece 3 puan gözükuyor dedi.

Çok Yazılan Konular

Lütfen yardım edinsözleşmeli atananlar kesin baksın Kadroya geçen var mı?4-B ' den istifa ve 1 yıl cezaartık kadrolu alım göremeyecek miyiz Eş durumundan atanmaKurumun sözleşmeyi fesih etmesi3+1 Sisteminde 3 yılını dolduranlar ve KadroKadroya geçişte öğrenim durumuBelediye mühendis maaşı hk

Sözlük

hatalı yazılan entryi üç dakikadan sonra düzeltmek 1 daha önce açılmış konuları okyanusun dibinden bulup güncelleme 1 bi mola radyo yayını 1 yurtdışı eğitim 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 günün filmi 1 Fenerbahçe 2

Son Haberler

Bakan Tunç açıkladı: Bürosunu kurmak isteyen avukatlara ek kredi!Sağlık sisteminin çöktüğü Gazze'de 'ölümcül virüsler' yayılıyorMeslek lisesi mezunlarına mezun oldukları işin patronu olma fırsatıBabasını öldürüp cesedini site havuzuna gömen zanlı tutuklandıMeteoroloji tarih verdi: Kış soğukları ülkeyi terk ediyor!

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.