Cevabınıza ihtiyacım var (Arşiv Soruşturması)


12 Ocak 2026 15:58
Cevabınıza ihtiyacım var (Arşiv Soruşturması)

Merhabalar. 2024 KPSS Ortaöğretim puanından bir üniversitenin destek personeli kadrosuna atandım. Bu hafta evraklarımı teslim edeceğim fakat aklımı kemiren bir nokta var. Ben 18-22 yaş aralığında CHP, İyi Parti ve TİP'e üye oldum. Bunlar kısa süreli üyeliklerdi. Herhangi bir adli sicil kaydım sabıkam vs yok. En son üyeliğim 4 yıl önceydi. 4 yıldır üyeliğim yok. Bu soruşturmada problem olur mu?


M. Mustafa savaş
Aday Memur
12 Ocak 2026 16:38
ben sorun olacağını sanmıyorum . benimde daha önceden destek personeli olarak atanan ve siyasi parti üyeliği bulunan arkadaşlarımda sıkıntı yaşanmadı . umarım sizde de yaşanmaz.
