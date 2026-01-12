Zorlu Tercih Hakkında

Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
12 Ocak 2026 17:36
Herkese kolay gelsin 7 senedir infaz koruma memuru olarak çalışıyorum stresli ortam beni cok etkiliyor sağlığımı etkiliyor tedavi görüyorum ayriyeten meslek mezunuyum istifa edip kendi mesleğimi yapmak istiyorum ama bi yandan da acaba diyorum kurumsal firmalarda calisanlar ile görüştüm maaşları bizden yüksek ve stresler cok cok az istifa edip gitsem sanki büyük bir yük kalkacak sanki üstümden devlet prosedürleri yaptığımız iş bende ağır baskı oluşturuyor kafam cok karışık ( 5 7 yıl özel sektörde kurumsal firmada çalıştım memnundum sadece ilerleyen yaşlarda is garantisi yoktu )


delocan
Memur
12 Ocak 2026 18:38
inanin bende sizin gibiyim. ama elimizden hic birsey gelmiyor
