Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin akibeti


12 Ocak 2026 17:58
Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin akibeti

Arkadaşlar malumunuz 2026 yılının yönetici görevlendirme ve öğretmen atama takvimleri bugün yayınlandı. Bende çoğu kişi yeni bir yönetici görevlendirme yönetmeliğinin çıkıp akabinde buna göre bir takvim yayınlanacağını düşünüyordum aynı öğretmen atama da yaptıkları gibi ama böyle yapmadılar. Sizce bu bu yılda şuanki yönetmelikle süreci devam ettirecekleri anlamına mı geliyor yoksa hala daha yeni yönetmelik çıkarma ihtimalleri varmı ?

