2026 Atama Ve Yer Değiştirme Tarihlerinde Rotasyon Tarihlerinin Yer Almaması

12 Ocak 2026 18:08
Değerli arkadaşlar, açıklanan atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde 12 yılını dolduranlar için belirli bir tarih aralığı ( tayin istemeleri için ) verilmemiş. Eğer rotasyon yapılacak olsaydı sizce işlemler için tarih aralıkları verilmez miydi?

