Hatali norma atama yapilirsa

Arkadaslar merhaba, okulumdaki ozel egitim sinifi normu yanlislikla 2 girilmis, 1 sube 2 ogretmen 7 ogrencimiz var. 2 aydir bu hataya itiraz ediyoruz, ek5 meb den donuyor. Yarin il disi mazeretle biri atansa belki norm fazlasi olacagiz. Bu kadar kolay bir itirazi duzeltememek sinir bozucu. Bu durumda ne yapmam gerekir, bakanliga yarin sendika vasitasiyla kaymakamlik sube kapama ve il itirazlarini iletecegim ancak bu belgeleri gorerek zaten reddettiler. Bunu il mem mi duzgun ifade edemiyor, boyle bi atamada kim norm fazlasi olur, dava ile donenler var ama biri hatali tusa basti diye ben neden bu kadar ugrasiyorum orasini da anlamadim